9 Kişiyi Yenemedik: 1-1

Haber: Gökhan Aksoy

Mücadelede Gençlerbirliği'nin golünü 41. dakikada Sessengnon'nun asistiyle Alper Uludağ kaydetti. Boluspor'un golünü ise 59. dakikada Mustafa Durak'ın asistti ile Özgür Can Özcan attı. Maçın ikinci yarısında kırmızı-siyahlı oyunculardan Nadir ile Jailton ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Gökmen Olgaç, Habip Tiryaki

GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Claro, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz (Dk. 83 Berat Ayberk Özdemir), Selçuk Şahin, Paraiba, Sessegnon (Dk. 66 Nobre), Nadir Çiftçi, Stancu (Dk. 88 Matei)

BOLUSPOR: Gökhan Değirmenci, Fink, Dimov, Ümit Kurt, Ufuk Budak, Burak Asan (Dk. 53 Sebaihi), İshak Çakmak, Guido Koçer (Dk. 74 Umut Gündoğan), Akabueze, Mustafa Durak (Dk. 86 Mustafa Batuhan Altıntaş), Özgür Can Özcan

GOLLER: Dk. 40 Alper Uludağ (Gençlerbirliği) - Dk. 59 Özgür Can Özcan (Boluspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 48 Nadir Çiftçi, Dk. 77 Paraiba (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Selçuk Şahin (Gençlerbirliği) - Dimov, Guido Koçer, Ümit Kurt, Sebaihi (Boluspor)

AKSİYONLU İKİNCİ YARI

Rakibi karşısında 10 kişi kalan Gençlerbirliği, 59'uncu dakikada Boluspor'un Özgürcan Özcan ile bulduğu gole engel olamadı ve skor eşitlendi: 1-1. 77'inci dakikada ise Gençler'in Brezilyalı oyuncusu Jailton Paraiba, peş peşe iki sarı kart görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadeleyi 9 kişiyle tamamlayan Gençlerbirliği 1 puana razı oldu. Konuk ekip Boluspor ise puanını 39'a yükseltti.

8 MAÇTIR GÜLMÜYOR

Sezonun ilk 6 deplasman maçını kazanan Boluspor için "Deplasman Fatihi" yorumları yapılıyordu. Ancak Yarenler 4 Kasım 2018'deki Karabük galibiyetinden sonra dışarıda 3 puanı unuttu. Kırmızı-beyazlılar son 8 dış saha maçında 2 puan toplayabildi.

ÜZÜLMEZ İLE İLK PUAN KAYBI

Gençlerbirliği yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk kez puan kaybetti. Erkan Sözeri'den sonra göreve gelen genç hoca ile çıktığı iki mücadeleden galibiyetle ayrılan başkent temsilcisi, Bolu karşısında 2 puan bıraktı. 6 maçtır yenilgi yüzü görmeyen kırmızı- siyahlılar, Spor Toto 1. Lig'de maç fazlasıyla Denizli'nin 1 puan önünde liderliğe yükseldi..