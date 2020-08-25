Haber: C. Kutay Aykan

Alaaddin Yılmaz döneminde CTP borularla yapılan su hattında bu akşam Çakmaklar Mahallesinde patlama meydana geldi. Mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşatan patlamanın ardından Bolu Belediye ekipleri olay yerinde önlem aldı. Patlama nedeniyle 9 mahallede su kesintisi yaşanacak. Olay yerine gelen Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yaşana patlamanın ardından hemen arızanın oluştuğu bölgeye giden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, “Çelik boru olması gerekirken geçmiş belediye yönetimi tarafından ‘inatla döşenen’ ÇTP boruları ne yazık ki patlamaya devam ediyor. Bu sebeple 25 Ağustos 2020 saat 05.00'e kadar Çakmaklar, Alpagut, Yaşamkent, Umutkent, Kılıçaslan, Paşaköy, Kasaplar, Sandallar, Seyit Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Onarım çalışmasının en kısa sürede tamamlanması için Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Halkımıza önemle duyurulur” dedi.

Dün gece Saat 21.45 sıralarında yaşana boru patlaması mahalle halkında tedirginlik yarattı. Çakmaklar Mahallesi Mevkiinde patlayan su borusu nedeniyle yol adeta nehre dönerken, binlerce metreküp içme suyunun boşa aktığı gözlendi.