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10 Ekim 2017 Salı
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    • 9 örgüt üyesi mahkemede ifade verdi

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Bolu Mili Eğitim Müdürlüğündeki örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 39'u tutuklu 71 sanığın yargılanmasına başlandı.

    10 Ekim 2017 Salı 09:58
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    9 örgüt üyesi mahkemede ifade verdi

    HABER BÜLTENİ

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesince özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları ve yakınları katıldı. Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasıyla başlayan duruşmada, iddianamenin kabulünden duruşma başlayana kadar geçen süre içinde tutuklu bulunan F.T, İ.B, M.A.T. ve Ş.T'nin tahliye edildiği bildirildi. Duruşma, sanıkların savunmalarını yapması ile devam etti. Aktif-Sen üyeliği, örgüte ait Bank Asya'ya destek olma gayesi ile para yatırmak, örgütün Bolu'daki okullarına çocuklarını göndermek suretiyle destek olmak, örgüte ait Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine abone olmak ile örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesi ile "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan sanıklar, haklarındaki iddiaları reddetti.

    Gün içerisinde 9 sanığı dinleyen mahkeme heyeti, diğer sanıkların dinlenmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

    Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda görevli, önce açığa alınan daha sonra da meslekten ihraç edilen 71 kişi hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede, şüphelilerden 39'unun örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığının tespit edildiği belirtiliyor.

    Anahtar Kelimeler: Fetullahçı, Terör, ÖrgütüParalel, Devlet, Yapılanmasının

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