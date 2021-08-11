9 suç duyurusu işleme alındı

Haber: Aysun Beykoz

Konu ile ilgili olarak soruşturma başlatan Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına ek suç duyuruları yapıldığı belirtildi. Başkan Özcan hakkında biri İstanbul Barosu olmak üzere 9 farklı sivil toplum kuruluşu (STK)’ndansuç duyurusu yapıldı.Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Sosyal medyada yürütülen soruşturmanın takipsizlik kararı ile sonuçlandı algısının doğruyu yansıtmadığını belirtildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre;

“Başsavcılığımızın başlattığı soruşturma halen devam etmekte ve dosyaya ek bazı STK’lar tarafından suç duyuruları yapılmaktadır. Titizlikle yürütülen soruşturmada 9 yeni suç duyurusu mevcuttur” bilgisine ulaştık.

Öte yandan telefon ile ulaştığımız il dışında bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında açılmış olan soruşturma için, “Bana henüz savcılık tarafından tebliğ edilmiş bir şey yok. Gelirse gerekeni yaparız” açıklamasında bulundu.

Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yabancı uyruklulara suyun 10 kat zamlı verilmesi önerisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nun yeterli bilgiyi toplayamaması üzerine mecliste oylanmayarak Eylül ayı toplantısına ertelendi. Ayrıca, Bolu’da ikamet eden 174 mültecinin su abonesi olduğu öğrenildi.