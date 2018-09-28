Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...









Şimdi biraz Empati yapmanızı ve düşünmenizi istiyorum. Yıllarca okumuşsunuz. Üniversiteyi derece ile kazanıp başarı ile mezun olmuşsunuz ve gönül verdiğiniz mesleği ”bakın burası çok önemli” 9 yıl başarı ile yapmışsınız. Sonra evlenmişsiniz ve eş durumundan Türkiye’nin başka bir şehrinde başka bir okuluna tayin olmuşsunuz. Mesleğinizde 10 yılı bitirmeye hazırlanırken, resmi makamlardan bir yazı gelmiş “sen bu işi yapamazsın seni öğretmenlikten alıyoruz. Başka bir göreve vereceğiz” diye.

“iyide beni bu görevden niye alıyorsunuz? Bakın ben bunları yapıtım diyorsunuz? Sen öğretmenlik yapamazsın çünkü konuşma güçlüğü çekiyorsun yani engellisin cevabını alıyorsunuz. “Bu durum karşısında ne yaparsınız? Zor bir soru sorduğumun farkındayım. Ancak bu dediklerim kurgu ya da öykü gerçek yaşanmış bir olay

Şimdi size olayın ayrıntılarını kısaca anlatmaya çakışacağım.

“ Tokat`ta doğuştan Serebrpalsi (SP) hastası olan Filiz Begiş Naz, Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi okul öncesi öğretmenliği bölümünü birincilikle kazandı. Bir yıl Konya Selçuk Üniversitesinde eğitimini tamamladıktan sonra Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi okul öncesi öğretmenliğine yatay geçiş yaptı. 2004 yılında mezun olduktan sonra Tokat`ta ücretli öğretmen olarak göreve başladı. 2010 yılında engelli kadrosu kontenjanından sınava girerek kadro alan Naz, eş durumundan dolayı 2015 yılında Mersin`in Tarsus ilçesine atandı. 1 yıl burada görev yaptıktan sonra hamile olduğu için izne ayrıldı. İzin dönüşü velilerin şikâyeti üzerine Tarsus Anaokuluna görevlendirilen Naz, okulun ilk günü müfettiş raporu ile görevinden alınarak memur olarak görevini ifa etmesine karar verildi. Verilen karara karşı mahkeme yoluna başvuran Filiz Begiç Naz, tekrar öğretmen olarak göreve başlamak istiyor. ”

Bu davanın sonucu ne olur. Yargı neye karar verir onu bilemem ama ortada hayali öğretmenlik yapmak olan ve 9 hatta 10 yıl boyunca öğretmenlik yapan. Sonrada bir şekilde engellenen bir insan var. Anlatılanlara göre başarılı bir insan, düşünsenize eğer başarılı olmasaydı. Okuldan mezun olup 9 yıl öğretmenlik yapabilir miydi?

Maalesef bu sadece bir örnek, inanın bana Türkiye’nin çeşitli yerlerinde buna benzer olaylar sıklıkla yaşanıyor. Hatta insanlar Engeli yüzünden üniversitede kazandığı bölümden bile geri çevriliyor bir bakıma sen engellisin git evde otur deniyor. İyide bizim amacımız bu insanları sokağa çıkarmak sosyal hayata katmak değil miydi?

Ayrıca ana sınıfı öğretmeninin çocuklardan farklı olması bence iyi bir şey çünkü çocuklar o yaşlarda dünyada kendilerinden farklı insanların olduğunu görüp daha çok bilinç sahibi olurlar. İlerleyen yaşlarda kaynaştırma sınıflarında arkadaşlarına daha çok yardım ederler onları daha iyi anlarlar. Siz şimdi kendini bilmez farklılıklara tahammülü olmayan birkaç velinin yaptığı şikâyetle 9 yıllık öğretmeninizi görevden alırsanız. Bende size bu amaçları hatırlatır ve madem bu öğretmenimiz yetersizdi. 9 yıldır neredeydiniz sayın yetkililer diye sorarım?

Evet, sinirliyim evet kızgınım çünkü esas böyle olaylar ve kararlar yüzünden bana ve milyonlarca insana engelli diyorsunuz ama bizi yaptıklarınızla engelleyende sizlersiniz işin kötü yanı hiçbir yetkili bunun farkında değil! Lafa gelince çok güzel konuşuyorlar. Biz engellilerle çok iyi anlaşıyoruz, engelsiz bir Türkiye için uğraşıyoruz diye. Engelleri aşmış 9 yıldır öğretmenlik yapan bir öğretmeni engeli yüzünden görevden alarak mı Türkiye engelsiz olacak?

Bakın eğer amaç engelsiz Türkiye’yse Naz gibi engel sahibi olan öğretmenlerimizin artması lazım. Bu sayede çocuklarımız ve bazı veliler dünyada farklı insanlarında olduğunu öğrenir. Zaten başımıza ne geliyorsa farklılıklara tahammülsüzlüğümüzden ve bilgisizliğimizden gelmiyor mu? İşte o yüzden bırakın rahatsızlığı öğretmesine mani olmayan engelliler öğretmenlik yapsınlar. Böylece gelecek nesiller daha duyarlı daha bilinçli yetişsin, empati yapmayı bilen bireyler olsun ve ülkemizi her konuda engelsiz bir ülke haline getirsinler.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem gazetesi



