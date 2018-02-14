Haber: BMA

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay AK Parti Bolu İl Başkanlığının 6. Olağan Kongresi'nin 11 Mart 2018 Pazar günü saat 12.00'de Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirileceğini söyledi. AK Parti Bolu İl Olağan Kongresine bütün Bolu Halkını davet eden Doğanay kongreye ilişkin yaptığı açıklamasında, "11 Mart 2018 Pazar günü, Karaçayır Spor Salonunda yapılacak olan İl Kongremizin hayırlara vesile olmasını, şahsım, teşkilatım ve Bolulu hemşerilerim adına temenni ederim. 9 yıllık aradan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ve güçlü bir kadroyla beraber kongre sürecini gerçekleştireceğiz. Teşkilat Başkanımız Mustafa Ataş, Siyasi Hukuk İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya, Mahir Ünal, Ravza Kavakçı ve Mehmet Muş. Bunlar Genel Başkan Yardımcısı olarak katılıyorlar. Bununla birlikte kongremize katılacak olan Bakanlarımız da olacak. 11 Mart Pazar günü tüm Bolulu hemşerilerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı kongreye davet ediyoruz. Ayrıca belirtmek istiyoruz ki kongremizin öncesinde Kapalı Spor Salonu öncesinde miting düzenlenecek. Saat 12.00’de düzenlenecek olan mitinge, Bolulu hemşerilerimizi, ilçelerimizi, köylerimizi, beldelerimizde yaşayan hemşerilerimizin hepsini bekliyoruz ve davet ediyoruz. 9 yıllık hasretin bitmesi için mitinge bekliyoruz" ifadelerini kullandı.