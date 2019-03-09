90 günlük ek süre verildi

Haber: Gönül Olutürk

Daha önce Bolu Belediyesi tarafından çıkan kanun gereği ölçü ve tartı kullananların 28 Şubat’a kadar periyodik muayenelerini yaptırması duyurulmuştu. Bu tarihe kadar muayenesini yaptırmayanlar için Bolu Valiliği yeni bir duyuru yaptı. Valilikten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “28/2/2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklenmiştir.

“İDARİ PARA CEZASI ÖDEMEKSİZİN…”

Bu muafiyet ile 1/12/2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları, 28/2/2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabileceklerdir.”