90 kişi kilometrelerce yürüdü

HABER: AYSUN BEYKOZ

Yaklaşık 15.5 kilometrelik yürüyüşe çok sayıda trekking sever katılırken, doğal ortamda ekmek sucuk ve semaverde çay keyfi katılımcılara doyumsuz anlar yaşattı. Pazar günü 90 kişi ile Karadere Şelalesinden başlayan doğa yürüyüşü ortalama 1100 rakımda beş saat kadar sürdü. 49 bayan 41 erkek doğaseverin katıldığı yürüyüşün 10. kilometresinde katılımcıları 1071 rakımda bulunan Turan Göbek Çeşmesi'nin bulunduğu alanda sucuk ekmek ziyafeti karşıladı.Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım tarafından verilen yemek molasında yürüyüşe katılan doğaseverlere, semaverde çay ve sucuk-ekmek ziyafeti çekildi. Dört zorluk derecesine sahip parkuru kullanan trekkingseverlerkızılçam, karaçam,sarıçam,göknar, dağ fındığı,meşe ve kayın ağaçlarının bulunduğu ormanların arasından geçerek parkuru tamamladılar.

Karadeniz ikliminin hakim olduğunu bölgede kirpi, köstebek, yılan, gelincik, sansar, vaşak, ayı,kurt,çakal,tilki,karaca,geyik, yaban domuzu, tavşan ve sincap yaşayan hayvan türlerinden sadece bazıları. 500 hektarlık alanda birçoğu endemik olmak üzere 300’ün üzerinde bitki türü bulunuyor.