90 milyon doz daha gelecek

Haber: N. Halid Altundal

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi. Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi. Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, amaçlarının, salgını sona erdirmek, hastane yatışlarını azaltmak ve normal hayata dönmeye yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanındaki insanlara mümkün olduğunca çok Kovid-19 aşısı sağlamak olduğunu belirterek, “Türkiye'nin vatandaşlarını aşılama çabalarına önemli bir katkıda bulanabildiğimiz ve bize duyulan güven için memnuniyet duyuyoruz” ifadesini kullandı.

BOLU’DA AŞI DURUMU

Öte yandan ilimiz Bolu’da aşılama çalışmaları hız kazandı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ilimizde uygulanan toplam aşı sayısı 140 bin seviyesine çıktı. Toplam aşının 78 binden fazlası birinci, 61 binden fazlası ise ikinci doz olarak uygulandı. Ülkemize ulaşan ve önümüzdeki haftalarda gelecek yeni parti aşılarla ilimizde de aşılamanın daha da hız kazanması bekleniyor.