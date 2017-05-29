Haber: Kasım ŞAHİN

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları yol kontrolü uygulamasında İstanbul’a gittiği öğrenilen bir otobüsü durdurdular. Durdurulan otobüsün içinde yapılan aramada, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na aykırı olduğu tespit edilen çeşitli markalarda 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla otobüste ele geçirilen kaçak sigaralar muhafaza altına alınırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.