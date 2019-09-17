91’inci Halk Günü Toplantısı Yapıldı

Haber: Birol Ertunç

Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonunda yapılan 91’inci Halk Günü Toplantısına Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Kazgan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Fazilet Çobanoğlu, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Hasan Taş, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Sedat Türkan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Sait Karcı ile vatandaşlarımız katıldı.

Düzenlenen Halk Günü toplantısında tek tek vatandaşlarımızla görüşerek istek ve taleplerini dinleyen Vali Ümit, vatandaşların talepleri hakkında toplantıya katılan ilgili kurum müdürlerinden de gerekli bilgileri alarak, en kısa zamanda isteklerin karşılanması ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli talimatları verdi.