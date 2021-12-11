92 kalem temizlik malzemesi ihale ile satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların 92 kalem temizlik malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN 92 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların 92 kalem temizlik malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.