93 hacı adayı dualarla uğurlandı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İl Müftülüğü önünde toplanan hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi. Bolu İl genelinden 93 hacı adayı dualarla kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı. Aileler ve komşuların katıldığı uğurlama töreninde hacı adayları sevinç gözyaşları dökerek, “Bu mutluluk tarif edilemez. Yaşamak lazım” ifadelerini kullandı.

“TÜM GÜNAHLARDAN ARINIP GELECEKSİNİZ”

Hacı adaylarına seslenen İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, "Bugün Bolu vilayetimizden bizleri temsilen 93 hacı adayımız birazdan yolculuk için hareket edecekler. Buradan giderken bizlerin selamını, hürmetini, Peygamber efendimize ve orada bulanan 100 binlerce sahabe-i kirama selamlarımızı buradan gönderiyoruz. Rabbim onlara ulaştırsın inşallah. Sizler orada tüm günahlardan arınıp geleceksiniz. Allah herkese nasip etsin" diyerek hayırlı yolculuklar diledi.

“12 YILDIR BEKLİYORDUM”

Hac vazifesini yerine getirmek üzere yola çıkan hacı adayı, “Hayatımızda ilk haccımızı yapacağız inşallah. 12 yıldır bekliyorum. Önceden de görevli olarak umreye gittim. Devletimiz ve milletimiz için dualar edeceğiz. Çok heyecanlıyım” diye konuştu.

“GİTMEYEN BİLEMEZ”

Daha önce hac vazifesini yerine getirmiş ve komşusunu uğurlamaya gelen bir vatandaşımız, “Neler hissettiğimi bilemezsin. Gitmeyince görmeyince bilemezsin. 2007’de umreye gittim. 2002’de hacca gittim. Allah çoluğuma çocuğuma da nasip etsin. O güzel yerleri görmeyi. Şuram yanıyor. Gitmeyen bilemez” diyerek duygu dolu anlar yaşadı.

Konuşmaların ve vedalaşmaların ardından hacı adayları dualarla, ilahilerle uğurlandı.