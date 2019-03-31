94 kişi oyunu evinde kullandı

HABER:Gönül Olutürk

Bolu Merkez Kılıçarslan Mahallesinde spastik engeli nedeniyle yürüyemeyen ve dışarı çıkamayan Onur Ustaoğlu (33), görevliler tarafından evine getirilen sandıkta oyunu kullandı. Uygulamadan memnun olduğunu belirten Onur Ustaoğlu'nun babası Fuat Ustaoğlu, daha önceki seçimlerde oğlunun oy kullandığı okulun fiziki imkanları nedeniyle sorun yaşadıklarını kaydetti. Bu uygulama sayesinde, oğlunun vatandaşlık görevini yerine getirebildiğine değinen Ustaoğlu, bu faaliyeti hayata geçirenlere teşekkür etti.

Aynı zamanda gazetemiz köşe yazarlarından olan Ustaoğlu ile beraber il genelinde toplam 9 seyyar sandıkla 94 vatandaşın ayağına sandık götürüldüğü bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 14:29