Haber: Semih Baykal

Ramazan ayı içerisinde yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül, “Bir mübarek Ramazan Bayramını da geride bırakmanın hüznü içerisindeyiz. Yüce Allah Türk-İslam alemine nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin. Ülkü Ocakları olarak ilimizde bu mübarek ayda siz kıymetli hayırseverlerimizin destekleriyle İhtiyaç Sahibi ve Uygur Türk'ü ailelerimizin toplam 100 çocuğuna bayram öncesi kılık kıyafet yardımları, İhtiyaç Sahibi ailelerimize İl ve ilçelerimiz başta olmak üzere toplam 950 adet kumanya ve erzak yardımı ulaştırılmış bulunmaktadır. Ülkü Ocakları olarak dört yıldır kesintisiz olarak sürdürdüğümüz yardım faaliyetlerimizi basın ve sosyal medya olarak duyurmamızın tek sebebi; diğer sivil toplum kuruluşları ve siyasi örnek olabilmek adına olmuş ve başarıya ulaştığı da görülmüştür. Ülkü Ocaklarına teslim edilen emanetlerin yerlerine ulaştırıldığını yardımseverlerimize göstermek ve paylaşma hazzını vatandaşlarımıza yaşatmaktır. Ülkücü Türk Gençliği yaptığı hiç bir işten karşılık beklemez. Çünkü Biz bu ülkeyi gerçekten karşılıksız sevenlerden Çileye talip olanlardanız. Bu vesile ile yardımlarını bizlerden esirgemeyen tüm hayırseverlerimize çalışmalarda Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Biz kim ne derse desin her yıl aynı çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.