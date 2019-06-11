97 işçiden 18’i destek verdi

Haber: C. Kutay AYKAN

Halen temizlik işlerinde çalışan bir kadın işçi elindeki çalı süpürgesiyle temizlik yaparken, işten çıkartılan işçilerin eylem yapması ilginç sahnelere neden oldu. İşten çıkartılan işçilerin eylemleri 49’üncü gününde yürüyüşe dönüştü. CHP’li 5 belediye başkanı tarafından işten çıkartılan işçiler Bolu Belediyesi önünde bir araya geldi. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın katılımıyla belediye binası önünde bir araya gelen işçiler genle başkanlarının eşliğinde önce Belediye binası ardından da CHP İl Başkanlığı il binasının giriş kapısının önüne siyah çelenk bıraktılar.

Yaklaşık bin işçi Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’la birlikte yürüyüşe geçtiler. 22 Haziran tarihinde CHP Genel Başkanlığı binası önünde son bulacak yürüyüş nedeniyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerde güvenlik açısında mesai yaptılar. Hale hazırda Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan kadın bir işçi çalı süpürgesiyle yürüyüşte bulunan arkadaşlarına destek vermesi ile yine görev başında olan işçi kıyafetiyle belediye binası önünde temizlik yapan kadın bir işçi ile eylem yeleğiyle alanda bulunan işçinin görüntüsü ise aş ve işin fotoğrafını ortaya çıkarttı. Bir grup işçi ise Bolu’nun Kültürel simgesi olan Köroğlu heykelinin üstüne çıkartarak, hatıra fotoğrafı çektirdiler.