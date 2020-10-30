97. yıl coşkusu Mengen’de yaşandı

Haber: BMA

Mengen Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan’ın adının verildiği parkın açılışı gerçekleştirildi. Salgın kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen programa Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut’un yanı sıra belediye meclis üyeleri, siyasiler, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda şehidimizin eşinin mesajının okunmasının ardından Belediye Başkanı Turhan Bulut bir konuşma yaptı. Başkan Turhan Bulut yaptığı konuşmada, “Bu millet emperyalizmin açık işgaline karşı Mustafa Kemal önderliğinde başlattığı kurtuluş mücadelesini 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlandırdı. Gazi Mustafa Kemal bu askeri zaferi 97 yıl önce 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetle taçlandırdı. Cumhuriyetin ilanı her şeyini yitirmiş bir ulusun kurtuluş mücadelesinin askeri ve siyasi alanda zafere ulaşmasının bir sonucudur. Cumhuriyet sadece ülkemize değil; ezilen, mazlum halklara ve dünyaya örnek olmuş bir aydınlanma devrimidir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir, egemenliğin kayıtsız şartsız millet de olmasıdır. Cumhuriyet demokrasidir, Cumhuriyet halktır, Cumhuriyet hukuktur, adalettir, kadın erkek eşitliğidir, seçme seçilme hakkıdır. Cumhuriyet Atatürk’ün emaneti, Cumhuriyet ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak için çalışmaktır. Cumhuriyetimiz bu toprakları yurt üstünde yaşayanları yurttaş yapandır. Bir çağdaşlaşma hareketidir Cumhuriyet. Her koşulda korunması gereken, koruyup yükselteceğimiz en değerli hazinemizdir Cumhuriyet” dedi.

“EN ÖNEMLİ DEĞERLERİMİZDİR MİLLİ BAYRAMLARIMIZ”

Başkan Bulut açıklamasının devamında ise, “Büyük Atatürk; Asla şüphen olmasın ki bu millet, biz, hepimiz her koşulda, tüm zorluklara karşı Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız. 97 yıla varan Cumhuriyetimiz her türlü zorluğa ve engellere karşın anayasada ifadesini bulan ‘demokratik, laik, sosyal hukuk devleti’ olarak çağdaş demokrasiyi taçlandıracağız. Bayramımızı maalesef ülkemizin içinde bulunduğu korona süreci koşulları içerisinde, bunun yanında kısıtlı koşullarda kutlamak zorunda kalmışızdır. Bizi bir araya getiren, bir arada tutan en önemli değerlerimizdir milli bayramlarımız. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere yurdumuzun kurtuluşu, Cumhuriyetimizin kuruluşu için canlarını vermiş şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Ulusumuzun, Mengenli hemşerilerimizin, hepimizin bayramı olan en büyük bayram ‘Cumhuriyet Bayramımız’ kutlu olsun” diye konuştu.

“ŞEHİDİMİZİN ADINI TAŞIYAN PARKIMIZI AÇIYORUZ”

Cumhuriyetimizin 97. yılını anlamlı bir açılış ile ilçede kutladıklarını belirten Turhan Bulut, “Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan Parkımızı bugün açıyoruz. 11 Şubat 2019 tarihinde İstanbul’da şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan’ın vefat haberi her yerde olduğu gibi ilçemizde de büyük bir üzüntüye yol açmıştır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte ailesinin evine taziye ziyaretinde bulunduğumuzda Genel Başkanımızın ‘şehidimizin adının Mengen’de bir parkta yaşatılması’ talimatı üzerine bugün burada şehidimizin adını taşıyan parkımızı açıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Bulut’un konuşmasının ardından Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan Parkı’nın açılışı edilen duanın ardından kesilen kurdele ile gerçekleştirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun doyasıya yaşandığı programda geceyi yakılan meşaleler aydınlatırken katılımcılar çalan marşlara eşlik ettiler