98 teknik personele eğitim semineri

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personelinin mesleki yeterliliğinin geliştirilmesi, yeni yayımlanan mevzuat ile uygulamalar hakkında bilgi verilmesi, temel prensip ve uygulamada birliğin sağlanması ile hizmet kalitesi ve verimliliğin arttırılması amacı ile 12 Şube Müdürlüğü konularını kapsayan ve 2 grup halinde gerçekleştirilecek eğitim semineri Karacasu'da başladı.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, öncelikli olarak Şube Müdürlükleri ile ilgili dikkat edilmesi gerekli hususları anlattı. Bölge Müdürü Bıyıklı, burada edinilecek bilgilerle yıl içerisinde karşılaşılacak sorunların en aza indirgeneceğini, aynı zamanda yeni yayınlanan mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olunacağını, bu sayede uygulamalarda birliğin sağlanacağını ve kaliteli hizmet üretip verimliği artırmayı hedeflediklerini ifade ederek eğitim seminerinin verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

47 teknik personelin katıldığı birinci grubun eğitimleri 3-5 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşirken, 5-7 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ikinci grup eğitimine ise 51 teknik personel katılacak.