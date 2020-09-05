985 işyeri incelendi

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu’da, korona virüs salgınına karşı denetimler sıklaştırıldı. Geçtiğimiz gün yeni yasakların da geldiği kentte Vali Ümit ve ekipler işyerlerini tek tek denetledi. Sağlık ve polis ekiplerinin de katıldığı denetimlerde 520 kişilik ekiple 985 işyeri tek tek kontrol edildi.

ESNAF VE VATANDAŞLAR UYARILDI

Denetlemelerde esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek sohbet eden Vali Ümit, “Koranavirüsle mücadelede, devletimizin aldığı tüm tedbirlere fert ve toplum olarak hep birlikte uymalıyız. Sizlerden maske kullanımına, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla özen göstermenizi, kalabalık ortamlarda bulunmamanızı ve il dışından gelenlerle yakın temastan kaçınmanızı önemle rica ediyorum” dedi.

