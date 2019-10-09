990 lirasından oldu

Haber: C. Kutay AYKAN

Sosyal paylaşım sitelerinden gördüğü satılık LG televizyon ilanını gören Seyfullah Ç. isimli vatandaş, korkusundan 990 TL’sinden olduğu söyledi. Seyfullah Ç, ifadesinde şunları söyledi; “Facebook sosyal paylaşım sitesinden LG marka bir televizyonun 990 TL ye satıldığı ilanını gördüm. Piyasa değeri 4 bin TL olan LG marka televizyonun ucuz olduğunu görünce almak için girişime girdim ve site üzerinden form doldurdum. İlk başta parayı göndermedim ve bana bir kez daha geri döndüler. Yine malı gönderin dedim bu seferde formu doldurdunuz, şayet parayı yatırmazsanız, icra işlemi başlayacak ve 2 bin 850 TL icra parası yatırmanız gerekecek, cevabını alınca korkudan parayı banka üzerinden havale ettim. Tek amacım icradan kurtulmaktı” dedi.

AĞIR CEZA HAKİMİNİ BİLE DOLANDIRMIŞLAR

Mağdur Seyfullah Ç. verdiği ifadede ilginç detaylara da girerek; “Bu güne kadar hiçbir icra olayım olmadı ve bu olaylardan da korkarım. Bu olayda da korkumdan parayı yatırdım. Hem paramdan hem de televizyondan oldum. Dolandırıcılar öyle bir site yapmışlar ki LG firmasının bire bir aynısını yapmışlar. Gerçekten inandım. Bu adamlar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanını bile dolandırmışlar” dedi. Mahkeme heyeti eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.