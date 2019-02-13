A101 16 Şubat’ta Highway’de açılıyor

Türkiye’nin 81 ilinde ve 900 ilçesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçisine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim malzemeleri sunan, Türkiye’nin en büyük marketler zinciri A101, Highway Outlet’te açılıyor!

A101 16 Şubat’ta Highway’de açılıyor

Haber: Esra Öztürk

2019 yılında da hedeflerini büyüterek Dünyaca ünlü sürpriz markaları birer birer bünyesine katmaya hazırlanan Highway Outlet, ‘’Harca Harca Bitmez’’ sloganıyla Türkiye genelinde 8 bin market zinciri bulunan A101’i çok çok yakında ziyaretçileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Dünya’nın en hızlı büyüyen ilk 50 perakende şirketi arasında beşinci sırada bulunan, daima ucuz, kaliteli ve yenilikçi, dev market zinciri A101, 16 Şubat Cumartesi günü saat 12:00’de Highway Outlet’te açılıyor!

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 12:05
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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