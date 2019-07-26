A101’de Teknoloji Fırsatları

Türkiye’de binlerce mağazasıyla hizmet veren en yaygın yüksek indirim marketi A101, bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunduğu ürünlerle tüketicileri teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor.

Haber: BMA

Türkiye’nin en çok teknolojik ürün satan ve en yaygın yüksek indirim marketi A101, bu hafta Samsung 58“ UHD Smart TV, Honor 7c cep telefonu ve Hi Level 40” Dual LED TV’yi uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşturuyor. Ayrıca www.a101.com.tr ‘de Seg 12.000 Btu A++ Klima ve Hotpoint Toz Torbasız Süpürge online’a özel fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

BÜYÜK EKRANDA TV KEYFİ: SAMSUNG 58” UHD SMART TV

A101’de bu haftanın televizyonlarından ilki, Samsung 58” UHD Smart TV, geniş ekranda multimedia keyfi sunuyor. Ürün, 4K yüksek görüntü kalitesi ve flat ekranı ile fark yaratıyor. Dahili uydu alıcı, 3 HDMI ve 2 USB girişi bulunan televizyon 4.999 TL’den satılacak. Samsung Türkiye garantisine sahip ürünü, 6 taksit seçeneğiyle de almak mümkün.

HEM ŞIK HEM AKILLI: HONOR 7C

Haftanın telefonu Honor 7c cep telefonu, tasarımı ve teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor. Çift SIM card ile kullanılabilen telefon, yüz tanıma, micro SD ve 32 GB dahili hafızaya sahip. Arka 13 MP ve 2 MP iki kameraya, önde ise 8 MP selfie kamerası bulunan telefon, 799 TL’den satışa sunuluyor.

Hi LEVEL 40” İLE DİJİTAL EĞLENCE

Bu haftanın diğer televizyonu Hi Level 40” Full HD Smart Dual LED TV. Dahili uydu alıcısı bulunan Full HD televizyon, dijital eğlence olanaklarından sonuna kadar yararlanmak isteyenler için iyi bir tercih. A101’de 1.399 TL’den satışa sunulan televizyonun Smart dahili Wifi’yi, 2 adet HDMI girişi ve bir adet USB girişi bulunuyor.

A101 ONLİNE SATIŞ SİTESİ www.a101.com.tr ’YE ÖZEL KAMPANYALAR

Sadece online’da satılan Seg 12.000 BTU Klima, 2.299 TL’den tüketicilerle buluşuyor. A++ enerji sınıfıyla yüksek enerji tasarrufu sağlayan klima, ultra sessiz uyku modu, iyonizer fonksiyonu, hava akışı hafızasına sahip. Vestel servis güvencesiyle sunulan ürünün ultra hızlı soğutma ve ısıtma özelliği de bulunuyor.

ONLiNE’A ÖZEL HOTPOİNT TORBASIZ SÜPÜRGE

Hotpoint’in torbasız süpürgesi sadece www.a101.com.tr ye özel 449 TL’den satışa sunuluyor. Ürün 200 W emiş gücü, 700 W motor gücü, hepa filtre, elektronik güç ayarı, toz torbası göstergesine sahip. 3AAA enerji sınıfı ile elektrik tasarrufu da sağlayan Hotpoint Torbasız Süpürge, teleskopik boru ve küçük boyutuyla dikkat çekiyor, köşe kenar süpürme başlıkları ve parke turbo aparatı ile ise kullanım kolaylığı sunuyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 14:51