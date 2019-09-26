A101’de Telefon Aksesuarları Haftası

Haber: BMA

Bluetooth, kablolu, kablosuz, kulakiçi, kulak üstü kulaklık çeşitleri, rengarenk şarj kabloları, telefon tutucu, power bank ve selfie çubuğuna kadar Go Smart marka pek çok aksesuar bu hafta A101’lerde tüketicilerle buluşuyor. Ayrıca Toshiba 43 “ Full HD Smart Led TV ve Samsung Galaxy A10 cep telefonu bu haftanın diğer ilgi çekici teknoloji ürünleri arasında.

BLUETOOTH İLE KABLOSUZ ÖZGÜRLÜK

A101’de bu hafta satışa sunulan üç farklı bluetooth kulaklık seçeneği ile kablosuz özgürlüğün tadına varabilirsiniz. Hem telefonla konuşmak hem müzik dinlemek için kullanılabilen TWS bluetooth kulaklık seti 400 mAh şarj kutusu, 2 -3 saat konuşma süresi ve 100 standby özelliğine sahip. Bu özel ürün tüm A101’lerde 49.95 TL’den satışa sunuluyor. Bluetooth kulaklık 22.95 TL’den, spor bluetooth kulaklık ise 29.95 TL’den satılacak.

KABLODAN VAZGEÇEMEYENLERE

Kablolu kulaklıklardan vazgeçemeyenler için de A101’de alternatifler var. Kulak içi kablolu kulaklık 12.95 TL’den, kulak üstü rengarenk kablolu kulaklıklar 27.95 TL, farklı tasarımlarıyla dikkat çeken şekilli kulaklıklar ise 9.95 TL’den satılacak.

USB KABLO ÇEŞİTLERİ

A101’lerde farklı ihtiyaçlara yönelik USB kablo çeşitleri de mevcut. Ailedeki tüm bireylerin kullanabileceği 3’ü bir arada USB Kablo, android, İOS ve Type C için üç farklı uça sahip ve sadece 9.95 TL’den satışa sunuluyor.

SELFİE ÇUBUĞU, POWERBANK, TELEFON TUTUCU VE ARAÇ ŞARJI

Telefon aksesurlarının vazgeçilmezleri selfie çubuğu powerbank, telefon tutucu, araç şarjı da bu hafta A101’lerde. Selfie çubuğu 5.95 TL’den, araç şarjı ve telefon tutucu 9.95 TL’den satılacak. 10.000 mAH powerbank ise 44.95 TL’den tüketicilere buluşacak.

TOSHİBA 43’’ FULL HD SMART LED TV

Toshiba’nın en çok ilgi gören modellerinden Toshiba 43’’ Full HD Smart Led TV bu hafta 2.099 TL’den A101’de satışa sunuldu. Ürün bilgisayarınıza ya da HDMI görüntü çıkışı sunan cihazları bağlayabileceğiniz 3 adet HDMI girişine sahip. Dahili HD uydu alıcısı bulunan televizyon, akıllı TV özelliği sayesinde internette gezinme, video ve film izleme imkanı sunuyor. Netflix eklentisi sayesinde hiçbir uygulama indirmeden direkt Netflix’e giriş yapabiliyorsunuz. Bluetooth özelliği ile de cep telefonunuz ya da diğer akıllı cihazlarla direkt bağlanabiliyor. 3 yıl Vestel garantisi bulunan televizyon, 12 taksit seçeneğiyle satışa sunuluyor.

ŞIK TASARIM, UYGUN FİYAT SAMSUNG GALAXY A10

Bu haftanın telefonu Samsung Galaxy A10, 5MP ön 13MP’lik arka kamerası ile fotoğraf çekmeyi zevke dönüştürüyor. Şık ve dayanıklı tasarımı ile dikkat çeken telefon akıllı yüz tanıma kilidi, 32 GB dahili hafıza ve 2 GB RAM ile dikkat çekiyor. Samsung Galaxy A10, Samsung Türkiye’nin 2 yıl garantisi ile 1.199 TL’den satışa sunuluyor.