A101’den herkese ucuz teknoloji

Haber: BMA

Türkiye’nin en çok teknolojik ürün satan ve en yaygın yüksek indirim marketi A101, Lenovo Tab E7 Tablet, Sunny 55” Ultra HD Smart Led TV, Hi Level 40” Full HD Smart Dual LED TV ve Vestel Venus Z20 cep telefonunu uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşturuyor.

KULLANIMI KOLAY EĞLENCE TABLETİ LENOVO TAB E7

Lenovo’nın kullanımı kolay, eğlence tableti Lenovo Tab E7 bu hafta A101’lerde 399 TL’den satışa sunuluyor. Android işletim sistemi ile yüksek performans sunan tablet, 2750 mAH pil ömrüyle özellikle seyahatlerde hayatınızı kolaylaştırıyor. Çift kamerası sayesinde fotoğraf keyfi de sunan tablet, 8 GB depolama, 1 GB belleğe sahip. Ürün, 2 yıl Lenovo garantisi ile 6 taksit alternatifiyle satışa sunuluyor.

TELEVİZYONUNUZU DEĞİŞTİRMENİN TAM ZAMANI

A101’de bu haftanın ilk televizyonu Sunny 55” Ultra HD Smart Led TV 2.599 TL’den tüketicilerle buluşuyor. Dahili wifi sayesinde internet üzerinden sınırsız eğlence sunan bu özel televizyonun, 3 adet HDMI, 3 USB girişi ve 2x10 w ses çıkışı bulunuyor. 4K ultra hd görüntü kalitesi bulunan televizyon 2 yıl Sunny garantisi ile 12 taksit seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Hİ LEVEL 40” İLE DİJİTAL EĞLENCE

Bu haftanın diğer televizyonu Hi Level 40” Full HD Smart Dual LED TV. Dahili uydu alıcısı bulunan Full HD televizyon, dijital eğlence olanaklarından sonuna kadar yararlanmak isteyenler için iyi bir tercih. A101’de 1.399 TL’den satışa sunulan televizyonun smart dahili Wifi’yi, 2 adet HDMI girişi ve 1 adet USB girişi bulunuyor.

ŞIK TASARIM, ÜSTÜN TEKNOLOJİ VESTEL VENUS Z20

A101’de bu hafta 1.199 TL’den satışa sunulan olan Vestel’in Venus Z20 modeli şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Parmak izi okuyucu, 4GB RAM, 64 GB dahili hafıza, 2 TB’ya kadar harici bellek desteği, hızlı şarj özellikleriyle dikkat çeken telefon, geniş full HD Plus ekranıyla muhteşem bir görüntü kalitesi sunuyor. Ürün, 8 MP flaşlı ön kamerasıyla harika selfie’ler çekmenize yardımcı olurken, arkada yer alan 16 MP ve 5 MP’lik çift kamera portre çekim özelliğine de sahip. Ürün, 2 yıl Vestel teknik servis güvencesiyle tüm A101’lerde satılıyor.