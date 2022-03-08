A4 fotokopi kağıdı, geniş ve dar mekanizmalı klasör, yarım kapak telli dosya, sprey boya ve iş eldiveni satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre A4 Fotokopi Kağıdı, Geniş ve Dar Mekanizmalı Klasör, Yarım Kapak Telli Dosya, Sprey Boya ve İş Eldiveni Mal mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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