Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre A4 Fotokopi Kağıdı, Geniş ve Dar Mekanizmalı Klasör, Yarım Kapak Telli Dosya, Sprey Boya ve İş Eldiveni Mal mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
A4 fotokopi kağıdı, geniş ve dar mekanizmalı klasör, yarım kapak telli dosya, sprey boya ve iş eldiveni satın alınacak
A4 FOTOKOPİ KAĞIDI, GENİŞ VE DAR MEKANİZMALI KLASÖR, YARIM KAPAK TELLİ DOSYA,SPREY BOYA VE İŞ ELDİVENİ MAL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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