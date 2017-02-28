Özel Haber: Kasım Şahin

Yaklaşık 3 yıl Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yapan ancak eski müdürün mahkeme kararıyla iade edilmesi sonrası eski görev yeri Zonguldak Mithat Paşa İlkokulundaki görevine dönmek zorunda kalan Ergin Atmaca’nın, AB Projesi kapsamında gönderilen Bin 888 Euro’yu hesabına geçirip 17 ay süresince kullandığı resmi belgeyle ortaya çıktı.

Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AB projesi yaptı. Projenin toplam tutarı 16 bin 500 Euro olarak kabul edildi. AB Projesinin kabul edilmesi nedeniyle Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 16 bin 500 Euro’nun yüzde 20’si olan 3 bin 300 Euro 21.11.2014 yılında bankaya yatırıldı. O dönem Milli Eğitim Müdürü olan Atmaca 17.12.2014 tarihinde bu parayı çektikten sonra, proje kapsamında harcanan fatura karşılığı olan Bin 412 Euro’yu bankaya yatırıp geriye kalan Bin 888 Euro’yu ise kendi hesabında tuttu. Yasa gereği idarecilerin en fazla 200 Lira hesabında tutması gerekirken, Müdür Atmaca Bin 888 Euro’yu kendi hesabına yatırdı.

17 ay boyunca yapılan tüm uyarılara rağmen Bin 888 Euro’yu geri ödemeyen ve bu parayı kullanan Atmaca, 17.05.2016 tarihinde parayı iade ettiği banka dekontlarıyla ortaya çıktı. 17 ay boyunca Atmaca’nın parayı ne amaçla ödemediği, neden hesabında tutma gereği ise merak konusu oldu. Konunun Bolu Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından incelenerek, kamuoyuna duyurulması gerçeklerin ortaya çıkmasını ve vicdanların rahatlamasını sağlayacaktır.