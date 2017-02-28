banner128

banner101

28 Şubat 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • AB Projesinin parasını 17 ay kullandı

    Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Ergin Atmaca’nın, AB Projesinden gelen parayı zimmetine geçirerek 17 ay kullandığı ortaya çıktı. Atmaca’nın mahkemeyi kazanan eski müdürün geri dönmesiyle şu an Zonguldak’ta görev yaptığı belirlendi.

    28 Şubat 2017 Salı 12:44
    Bu haber 19 kez okundu
    AB Projesinin parasını 17 ay kullandı

    Özel Haber: Kasım Şahin

    Yaklaşık 3 yıl Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yapan ancak eski müdürün mahkeme kararıyla iade edilmesi sonrası eski görev yeri Zonguldak Mithat Paşa İlkokulundaki görevine dönmek zorunda kalan Ergin Atmaca’nın, AB Projesi kapsamında gönderilen Bin 888 Euro’yu hesabına geçirip 17 ay süresince kullandığı resmi belgeyle ortaya çıktı.

     

    Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AB projesi yaptı. Projenin toplam tutarı 16 bin 500 Euro olarak kabul edildi. AB Projesinin kabul edilmesi nedeniyle Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 16 bin 500 Euro’nun yüzde 20’si olan 3 bin 300 Euro 21.11.2014 yılında bankaya yatırıldı. O dönem Milli Eğitim Müdürü olan Atmaca 17.12.2014 tarihinde bu parayı çektikten sonra, proje kapsamında harcanan fatura karşılığı olan Bin 412 Euro’yu bankaya yatırıp geriye kalan Bin 888 Euro’yu ise kendi hesabında tuttu. Yasa gereği idarecilerin en fazla 200 Lira hesabında tutması gerekirken, Müdür Atmaca Bin 888 Euro’yu kendi hesabına yatırdı.

    17 ay boyunca yapılan tüm uyarılara rağmen Bin 888 Euro’yu geri ödemeyen ve bu parayı kullanan Atmaca, 17.05.2016 tarihinde parayı iade ettiği banka dekontlarıyla ortaya çıktı. 17 ay boyunca Atmaca’nın parayı ne amaçla ödemediği, neden hesabında tutma gereği ise merak konusu oldu. Konunun Bolu Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından incelenerek, kamuoyuna duyurulması gerçeklerin ortaya çıkmasını ve vicdanların rahatlamasını sağlayacaktır. 

    Anahtar Kelimeler: Mudurnu, İlçe, Milli, Eğitim, Müdürü

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Vekiller Adaletli olup Çalışın!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ KİMLER NEDEN DOLAYI EVET OYU VERECEK
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Ne İstediğini Bilmek
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ben Neden Teröristlerle Beraberim?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Uzay Boşluğuna Sevgiler…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜCADELEYE BU KÖŞEDEN DEVAM…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da“ ACİL işi tamam” mı ?..
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Ahlak, namus nedir, ne işe yarar?
  • Makinist Makinist Biraz matematik yapalım!..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bayanlar-baylar evet mi hayır mı
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kar Taneleri
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Üçlü filtre testi…
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR OYNATMAYA AZ KALDI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129