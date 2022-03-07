Abak, esnafların dili oldu

Haber: C. Kutay Aykan

Faturalara gelen zamlardan sonra Belediye'ye ödenen katı atık vergisiyle şok yaşayan esnaf, belediyeden destek istedi. Esnaflar elektriğe gelen yüklü zamlardan sonra işyerlerinin ışıklı tabelalarını akşam açmadıklarını ve bu yolla tasarruf yapmaya çalıştıklarını ve kendilerine desek olmalarını istediler. Lokantacılar Aşçılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak, destek konusunda Belediye Başkanı Özcan’a esnaflar adına bir teklif sundu.

Belediyelerin aldığı emlak vergisine hükümetin yaptığı zammı “Biz hayatı kolaylaştırıp indirip yapmaya çalışırken benim vergime sen niye zam yapıyorsun” diyerek mahkemeye taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ziyaret eden Lokantacılar Aşçılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak, Özcan’dan indirim sözü aldı.

Geçtiğimiz yıl katı atık vergisini 3 bin lira ödeyen esnafın bu yıl aynı vergiyi 9 bin lira ödemesinin mümkün olmayacağını söyleyen Abak, yapılan zammın indirime uğraması için Özcan’la görüştü. Abak’ın indirim talebine olumlu cevap veren Bolu Belediye Başkanı Özcan, Katı Atık Vergisi ile ilgili çalışma yapılacağını söyledi.