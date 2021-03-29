Abak isyan etti! ‘Yeniden kapanışı kaldıramayız’

Haber: N. Halid Altundal

Normalleşme adımları ile birlikte yeniden faaliyetlerine izin verilen lokanta, kafe, pastanelerle ilgili vaka artışları sonrası yeniden kapanma gündeme geldi. Vaka artışları sonrası gündeme gelen konu kafe ve restoran sahiplerini endişeye sevketti. Kamuoyunda tartışmalar devam ederken Lokantacılar Aşçılar ve Pastacılar Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Murat Abak konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Murat Abak açıklamasında yetkililere seslenerek esnaflara sahip çıktı.

Abak açıklamasında, Kira, elektrik, su, sosyal güvenlik primleri, vergiler ve kredi borçları biriken esnafımız yeni bir kapanışı kaldıramaz. Virüsün artmasının sebebi biz değiliz. Park ve bahçeler, meydanlar hareketlendi, ama hiç bir tedbir alınmıyor. Alış veriş mağazaları ve marketleri tıklım tıklım yine önlem yok. Virüsün kaynağı lokantalar değil. Artık bizi cezalandırmaktan vazgeçilmesi gerekir. HES kodu ile müşteri alan, maske-mesafe ve hijyen kurallarına harfi ile uyan haftanın yedi günü tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından denetlenerek elinden gelenin fazlasını yapan esnafımız ikinci bir kapanma ile karşı karşıya kalmamak için vatandaşlardan daha fazla duyarlılık bekliyor” dedi.

“CADDELER TIKLIM TIKLIM HİÇBİR TEDBİR YOK!”

“Park ve bahçeler, meydanlar hareketlendi, ama hiç bir tedbir alınmıyor” diyen Abak açıklamasında ayrıca, “Alışveriş merkezleri ve marketler tıklım tıklım yine önlem yok... Virüsün kaynağı lokantalar, cafeler değil. Artık bizi cezalandırmaktan vazgeçin. Esnaf teşkilatı üvey evlat muamelesi görmekten sahipsiz kalmaktan artık dayanacak gücü kalmamıştır. Kontrollü normalleşmenin sürdürebilmesi ve piyasada çarkların dönebilmesi için herkes elini taşın altına koymalı” ifadelerini kullandı.