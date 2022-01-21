Abak yeniden başkan

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Lokantacılar, Pastacılar ve Fırıncılar Esnaf Odası 18. Olağan Genel Kurulu’nu yaptı. Genel Kurul’a Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, CHP İl Başkan Vekili Mehmet Akça, oda başkanları, Bolu Lokantacılar Aşçılar ve Pastacılar Odası üyeleri katıldı.

ANAYASAYA VURGU YAPTI

Kurul açılışında konuşan Abak, pandemi döneminde esnafın yaşadığı zorluklara değindi. Abak, “Devlet esnafımızı nasıl korur? Ne yapar? Zor günlerinde nasıl yanında olur? Ne gibi tedbirler alır? Hiç anayasamız da bahsedilmiyor. Siyasi partilerimize buradan seslenmek istiyorum. Bu konuyu ivediyle çözmeleri gerekiyor. Bu maddenin altını doldurmaları gerekiyor. Biz ne gibi tedbirlerle korunuyoruz ne yapıyoruz, belli değil” dedi.

“ESNAF BAKANLIĞI KURULMALI”

Abak’ın ardından söz alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, esnaf bakanlığı kurulması gerektiğini belirterek; “Milyonlarca esnaf var. O esnafın hakkını hukukunu korumak için bir esnaf bakanlığı kurulmalıdır. Biz bunu Türkiye büyük millet meclisinde dile getirdiğimizde bir bakan alaycı bir şekilde; ‘Esnaf Bakanlığı kuralımda onun altına esnafın şu kolundan sorumlu genel müdürü olarak dolduralım’ demişti alaycı bir tavırla. Bu konu dalga geçilebilecek bir konu değil. Bizim şöyle bir yetkimiz var mı? Maalesef yok. Şartları tutuyorsa biz bir iş yerine ruhsat vermeye itina edemiyoruz. Bunun için bir yasa çıkması gerekiyor. Bir yönetmelik çıkması gerekiyor. Şartları tutuyorsa biz hangi esnafa sen buraya iş yeri açamazsın diyebiliriz. Şuan nüfusun yüzde 60’ı D-100’ün kuzeyinde yaşıyor. Ama orası zamanında planlanırken yeterince ticaret alanı oluşturmamış. Nüfusun yüzde 70’i güneyde çünkü işyerleri burada. Nüfusa göre ticaret alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Bolunun en büyük mahallelerinde biri Alpağut Mahallesi ama bu mahallede hemen hemen hiç restoran yok. 10 bin nüfusu oldu. Kılıçaslan tarafında 1 veya 2 restoran haricinde hemen hemen hiç restoran yok. Cumhuriyet caddesine gelince bu tatbikî sirkülasyonla alakalıdır. Karar almak yetmiyor bu kararın bağlayıcı olması gerekir. Onun için bu esnaf bakanlığı kurulmadığı takdirde biz bu sorunları konuşmaya devam edeceğiz. Onun dışında söylerinizin tamamına katılıyorum” diye konuştu.

Kurul sonunda Abak aldığı oylarla güven tazeledi. Bolu Lokantacılar, Pastacılar ve Fırıncılar Esnaf Odası Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Üyeleri Asil: Zikri Yüksel, Hüseyin Akalın, Mehmet Nuri Kurt, Erol Olutürk, Ercan Açıkalın, İbrahim Oruç

Denetim Kurulu Üyeleri Asil: Zeliha Özdemir, Necmi Aytaç Yüzkolar, Gökhan Alparslan