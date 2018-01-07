Haber: Semih Baykal

Ocak ayı itibariyle esnaf odaları bir bir kongrelerini gerçekleştirmeye başladı. Bolu Lokantacılar Aşçılar ve Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası da Olağan Genel Kongresini Elektrikçiler Esnaf Odasında gerçekleştirdi. Kongreye mevcut Başkan Murat Abak tek liste ile aday oldu. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Abak şunları söyledi; “Esnaf ve Sanatkarlar toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle, ekonomik büyümeye ve sosyal sisteme katkı sağlayan, ekonomik dinamikliliğin ve canlılığın kaynağını oluşturan, refahı tabana yayan, istihdama önemli bir düzeyde katkı veren, bunların yanında istikrarın da temel mekanizması olarak kabul gören bir kesimdir. Lokantacılık, pastacılık, Et ve Et ürünleri işletmeciliği, fırıncılık mesleği ile uğraşan esnaf ve sanatkarlar, bu gen çerçeve içerisinde çok daha önemli ve çok daha özel bir konuma sahiptir” dedi. Konuşmanın ardından Divan Başkanlığına Tahir Gayret seçildi. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan kongrede Murat Abak üyelerinin oylarıyla tekrar başkanlığa seçildi.

İşte Abak’ın yönetim listesi

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Muhittin Akkuş, Ramazan Akdemir, Hüseyin Akalın, Erol Olutürk, Zikri Yüksel, Nuri Ahmet Özdemir.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Abdullah Unan, Metin Biçer, Metin Öztürk, Nurettin Söğüt, Basri Gökdemir, Mehmet Nuri Kurt,

Denetim Kurulu Asil Üyeler: Ercan Açıkalın, Sevgi Karatepe, Zeliha Özdemir

Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Necmi Aytaç Yüzkolar, Selami Metin, Elife Aldemir