Abant'a Girişimcilik Kampı Kurdular

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ankara Yenimahalle Belediyesi, Yerküre Derneği ve Bolu Bağışçılar Vakfı’nın destek verdiği projede üniversite öğrencilerine girişimcilik eğitimi verildi.

JCI Türkiye’nin 2021 yıl hibe programında ödül almaya hak kazanan projesi ‘JciThon: Sürdürülebilir Girişimcilik Yolculuğu Programı’nın eğitimleri Bolu’nun dünyaca ünlü Milli Parkı Abant’ta düzenlenen kampla devam etti. Ankara Yenimahalle Belediyesi, Yerküre Derneği ve Bolu Bağışçılar Vakfı’nın da destek verdiği projeye 20 üniversite öğrencisi katıldı. Proje kapsamında öğrencilere JCI Ankara Başkanı Burak Demircan tarafından girişimcilik ve girişimcilik eğitici eğitimleri verildi. Kampa Yerküre Derneği Başkanı Burcu Şimşek ve Bolu Bağışçılar Vakfı Genel Sekreteri Öznur Akkaya da katıldı.

Çadırlarını çam ormanlarının içindeki kamp alanına kuran öğrenciler, eğitim sonrası Abant’ın eşsiz güzelliğinin tadını çıkardı. Girişimcilik eğitimlerinin Abant’ta yapılmasının çok güzel bir fikir olduğunu belirten üniversite öğrencileri, projede emeği olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.