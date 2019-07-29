Abant, atlı birliklere emanet

Haber: Esra Öztürk

İlimi kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Konaklamak ve günübirlik tatil için tabiat parkını tercih edenler, at ve faytonlara binerek, göl çevresinde yürüyerek, piknik yaparak, bisikletle göl çevresinde tur atarak ve hatıra fotoğrafları çektirerek keyifli vakit geçiriyor. Bolu Jandarma Komutanlığı, Abant'ı tercih eden tatilcilerin güvenli ve huzurlu tatil yapmaları için güvenlik tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda görev yapan atlı ve motosikletli timler, tabiat parkının girişinde oluşturulan kontrol noktasında, araç ve kimlik kontrolü yaptıktan sonra tatilcilere giriş izni veriyor.

Atlı ve motosikletli timler, güvenlik tedbirleri çerçevesinde parkın etrafında devriye görevi yürütüyor.

Atlı timler tatilcilerden de yoğun ilgi görüyor. Bazı tatilciler, çocuklarıyla atları severek hatıra fotoğrafı çektiriyor. Ayrıca bölgede, atlı ve motosikletli timler hariç, 3 trafik timi ve 4 asayiş ekibi 7/24 esasına göre görev yapıyor.

"ÇOK GÜZEL BİR ÇALIŞMA"

Ailesiyle Ankara'dan gelen Deniz Şahin, Abant'ın büyüleyen bir güzelliği olduğunu belirterek, "Tabiat parkını çok beğendik. Abant, tatilcileri doğal güzelliğiyle büyülüyor. Herkesin Abant'ı görmesi gerek." dedi. Şahin, jandarma atlı ve motosikletli timlerin görev yapmasını olumlu karşıladıklarını dile getirerek, "Çok güzel bir çalışma. Güvenliğimiz çok daha rahat sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.