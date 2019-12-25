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Abant beyaza büründü

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beraber beyaza büründü.

Abant beyaza büründü

Haber: Volkan Yılmaz

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini tabiat parkında gece kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Abant'ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Tabiat parkında bulunan otelin çalışanları, otelin otoparkında bulunan araçların üzerindeki karları fırça ile temizledi. Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelen tatilciler, beyaz örtüye bürünen tabiat parkında ata ve faytona binerek, göl çevresinde yürüyüş yaparak, çalan müzik eşliğinde kar üstünde çifte telli oynayarak, fotoğraf çektirerek çıkarttı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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