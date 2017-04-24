HABER:Faruk ÇİDEM

Bolu’da dün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı şehri doğal güzelliklerinden olan Abant Tabiat Parkı’nda etkisini azaltarak devam ediyor. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu Abant’ta yağan kar göl çevresinde bulunan ormanlık alanları beyazlara bürüdü. Kartpostallık görüntülülerin oluştuğu Abant’ta, tatillerini geçirmek için gelen tatilciler kar altında göl çevresinde yürüyüş yaptılar. Bahar aylarında bu manzarayla karşılaşmanın zor olduğunu belirten tatilciler, kar görüntüsünün harika olduğunu belirttiler. Bazı tatilciler ise göl çevresinde ve yüksek kesimlere çıkarak fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler.