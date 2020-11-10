Abant Caddesi yeni görüntüsüne kavuştu

Haber: BMA

Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde, belediye ekipleri vatandaşlarda gelen talep ve öneriler doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda beldede turistik cadde olarak bilinen Abant Caddesi yeni bir görünüme kavuşturuldu. Daha önce cadde üzerindeki evlerin düzensiz bahçe alanları dolayısıyla görüntü kirliliğine sebep olan alanlar belediye ekiplerince çim çitlerle düzenlenerek yeni görüntüsüne kavuşturuldu.

Belediye Başkanı Tahsin Özcan yaptığı açıklamada, “Belediye olarak her zaman vatandaşlarımızdan gelen görüş ve talepleri dikkate aldık. Çalışmalarımızı hem beldemizin ana sorunları üzerinde hem de vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda sürdürmeye devam ediyoruz. Beldemizin gelişmesi ve güzelleşmesi adına çalışmalarımızı imkanlarımız dahilinde sürdüreceğiz. Bizler için önemli olan belde halkımızın huzuru, mutluluğu. Taşkesti’nin geleceği için çalışıyoruz” dedi.