Abant Depreminin yıldönümü

Haber: N. Halid Altundal

Kuzey Anadolu Fay Zonunun Mudurnu vadisindeki kesimi üzerinde gözlenen Abant Depreminin maksimum şiddeti 7.1, odak derinliği 10 kilometre olarak belirlendi. Deprem, Doğuda Abant Gölü, Elmacık ve Mudurnu nehri ile batıda Dokurcun arasında uzanan 40 km'lik dar bir zonda oldukça büyük hasar yaptı. Bu zon içerisinde, ahşap binalar dâhil tüm evler tamamen yıkıldı. Deprem ayrıca birçok heyelana da neden oldu. Özellikle, heyelanlarda biri, Güney köyünün doğusunda, Seymen deresini engelleyerek geçici bir göl meydana getirdi. Deprem, Abant Gölünün kuzeydoğusundan Dokurcun’a kadar uzanan bir yüzey kırığı meydana getirdi. Yüzey faylanması, sağ yönlü doğrultu atımlı bir hareket gösterdi. Deprem kırığı, 1 Şubat 1944 deprem kırığının sona erdiği bölgeden başladı. Ana şoktan sonra artçı depremler birkaç ay devam etti. Bunlardan bazıları da hasara sebep oldu. 26 Mayıs 1957 tarihli Abant Depremi 5 bin yapının ağır hasar görmesine, 52 kişinin ölümüne ve 101 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

“HAYATINI KAYBEDENLERE ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUZ”

Depremin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan AFAD şu ifadelere yer verdi: “26.05.1957’de Bolu yakınlarında meydana gelen Ms 7.1 büyüklüğündeki depremde doğuda Abant gölü ve Mudurnu Nehri ile batıda Dokurcun arasında 5000 ev ağır hasar görmüş, 52 kişi hayatını kaybetmiştir. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.”