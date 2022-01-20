Abant gölü dondu

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu'da, dün gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 9 olarak ölçüldü. Soğuk hava ile birlikte Abant Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu. Doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda da sıcaklık gece sıfırın altında 9 dereceye kadar düşerken, gölün tamamı dondu.

Dondurucu soğuk ile birlikte Abant Gölü buz tuttu. 125 hektar büyüklüğündeki göl yüzeyinin tamamı buz tabakasıyla kaplandı. Abant'taki otellerin çatılarında da uzun buz sarkıtları oluştu.

Abant Gölünün tamamının buz tutuğunu gören vatandaşlar bol bol hatıra fotoğraf ve video çekimi yaparken, göl çevresinde görev yapan Jandarma ekipleri, vatandaşların gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıldılar. Öte yandan göl kenarında bulunan tesislerin çatılarından sarkan buz sarkıtları da ayrı bir görsellik yarattı.