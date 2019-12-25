“Abant ile ilgili bir yetkim yok”

Haber: Volkan Yılmaz

Abant Tabiat Parkı’nda faytonlarda ve bireysel gezinti amaçlı kullanılan ve ruam hastalığı görülme ihtimali üzerine karantina altına alınan atlarla ilgili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklamalarda bulundu. Abant’ın hüküm ve tasarrufunun kendilerinde olmadığını belirten Özcan “Valilik konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Burada ruam hastalığı yok diye. Biliyorsunuz bizim hayvanlar konusunda hassasiyetimiz farklı. Türkiye’de ilk hayvan hakları komisyonunu Bolu Belediyesi olarak ilk biz kurduk. Bunu bizi örnek alıp kuran belediyelerde olmuş bunu da memnuniyetle karşılıyorum. Tabi Abant ile ilgili Gölköy gibi bir sorun var. Mesela Gölcük’ün hüküm ve tasarrufu Bolu Belediyesi’nde. Gölköy’ün hüküm ve tasarrufunu istedik vermediler. Abant’ın ise bir ara kapı gelirleri Bolu Belediyesi üzerinden Boluspor’a gidiyordu onu da kaldırdılar. Şuanda bizim hukuki veya cezai anlamda Abant’ta yapabileceğimiz bir şey yok. Ama hayvan hakları komisyonumuzun başkanı beni aradı bölgeye gidip inceleme yapacaklarını söyledi. Aynı gün gideceklerdi fakat karantinadan dolayı ertelediler. Birkaç gün içinde gidip oradaki atların sıkıntıları ile ilgili bir rapor düzenleyecekler. Bizde kamuoyuyla paylaşacağız. Dediğim gibi benim Abant’taki faytonlardaki düzenleme ile ilgili bir yetkim yok. Orası mili parklara ait. Orada elektrikli fayton mu kullanılacak, atlı fayton mu kullanılacak biz sadece bize sorulduğunda görüşlerimizi ifade ederiz” dedi.