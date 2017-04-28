Haber: Kasım Şahin

Bolu’nun en köklü okullarından Abant İlkokulu tarafından gerçekleştirilecek olan geleneksel kermes 6 Mayıs Cumartesi günü Saat 10.00’da okul bahçesinde açılacak. Okul aile birliği tarafından düzenlenen kermes tüm gün devam edecek. Geleneksel kermeste el emeği göz nuru el işleri, yöresel ürünler, çeşitli yiyecekler, tavuk-döner-ayran, sıcak gözleme ve sürpriz ürünler yer alacak. Kermese katılanla arasında yapılacak çekiliş sonucunda birbirinden güzel hediyeler de sahibini bulacak. Bu anlamlı organizasyonu kaçırmayın.