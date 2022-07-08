Abant'ın atlı timleri tatilcilere güven geriyor

Abant Gölü Milli Parkı'nda bayram öncesi görevinin başına geçen atlı timler, tatilcilerin güvende olması için göreve başladı.

Abant'ın atlı timleri tatilcilere güven geriyor

Gölün çevresindeki yürüme alanları, piknik yerleri, ata ve faytona binme olanaklarıyla tatilcilerin ilgisini çeken Abant'ta, güvenlik tedbirleri kapsamında Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nden gelen atlı tim göreve başladı.

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Bolu Jandarma Komutanlığına bağlı 3 asayiş, 2 trafik, bir motosikletli ve arama kurtarma timiyle görev yapan atlı timler, parkın etrafında sürekli devriye görevi yürütüyor. Atlı timler tatilcilerden de ilgi görüyor. Çocuklarıyla atları seven tatilciler, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.

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