Abant karantinada

Haber: Volkan Yılmaz

Abant Tabiat Parkı'nda fayton ve bireysel gezintilerde kullanılan atlardan 8'inin ruam hastalığı görülme ihtimali üzerine karantina altına alındığı belirtildi. Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin “Tarım ve Orman bakanlığı olarak her türlü sağlık güvencesine, gıda, hayvan, bitki sağlığı konusunda rutin denetlemelerimizi yapıyoruz. O kapsamda da hayvanlarda görülen bir hastalık varsa tarım il müdürlüğümüz hareket geçiyor ve kanun çerçevesi içinde gerekli işlemler yapılıyor. Dolayısıyla bu yeni bir şeymiş gibi algılanmasın. O yanlış olur. Bu yıllardan beri yapılan rutin kontroldür” dedi.

“KESİNLEŞMİŞ BİR SONUÇ YOK”

Abant’ta numune alınan 8 atın olduğunu ve henüz kesinleşmiş bir sonucun olmadığını ifade eden Metin “Şuanda daha numune alındı. Henüz bir şey çıkmadı. Çıktıktan sonra zaten Tarım İl Müdürlüğümüz bilgi verecektir. Bizim her zaman bu tip at popülasyonunun olduğu yerlerde aldığımız numuneler gider, hastalık varsa işlem yapılır. Hastalık yoksa zaten bir işlem yapılmaz. En nihayetinde şuanda bu numune alınan atlarla ilgili kesinleşmiş bir sonuç yok. Daha tahlile yeni gitti. Dün ve bugün numuneler alındı. Dolayısıyla önümüzdeki hafta kesin sonuç çıkar. Tarım İl Müdürlüğümüz de bu konuda size bilgi verir” dedi.

RUAM HASTALIĞI NEDİR?

Ruam, özellikle tek tırnaklıların akut veya kronik seyirli hastalığıdır. Enfeksiyon deride, solunum sisteminde ve özellikle akciğerde nodül ve ülserlerin oluşumu ile karakterizedir. Ruam hastalığı hem atlarda hem de insanlarda farklı bölgelere hücum ederek bu bölgelerde belirtiler gösterebilmektedir. Eğer hastalık akciğerleri hedef alırsa, bu durumda hastalığa yakalananlarda solunum zorluğu başlar. Hastalar, çok çabuk yorulmaya başlarken burunda sıklıkla kanamalar görülebilmektedir. Birçok insanda zayıflama gibi belirtiler de ortaya çıkarır. Burnu hedef aldığında devamlı ancak tek taraflı bir akıntı söz konusu olmaktadır. Her geçen gün akıntı daha yoğun bir hale gelmeye başlar ve son dönemlerinde renk de değiştirebilir. Deriyi hedef aldığında ise apse oluşumunu tetiklemektedir. İlk olarak derinin alt katmanlarında modüllerin meydana gelmesi ile başlar ve sonrasında cildin en üst tabakasında apse oluşumu gerçekleşir. Hayvanlarda yer alan rahatsızlıkların insanlara bulaşmasında genel olarak, insanların hayvanların etlerini tüketmesi en önemli sebep olmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2019, 16:57