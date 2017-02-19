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19 Şubat 2017 Pazar
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    • Abant, Kartalkaya, Yedigöller

    İlimizin dünyaca ünlü tatil beldeleri hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaya devam ediyor. Hafta sonu ilimiz tatil beldelerine toplamda yüz binin üzerinde ziyaretçi geldiği belirtildi.

    19 Şubat 2017 Pazar 07:13
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    Abant, Kartalkaya, Yedigöller
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    İlimizin tek milli parkı olan Yedigöller Milli Parkı ve Bolu’nun dünyaca ünlü tabiat parkı olan Abant her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da yerli ve yabancı turistlerin adeta akınına uğradı. Her iki tabiat harikası merkezin girişlerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, günü birlik ziyaretçilerin sayısının 70 bini geçtiği öğrenildi. Her iki merkezde bulunan konaklama tesislerinin ise Cumartesi Pazar günü % 100 doluluk oranına ulaştığı bildirildi. Öte yandan KartalkayaKayak Merkezi hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı. Köroğlu Dağlarının zirvesindeki 2200 metre rakımlı Kartalkaya, hafta sonunda güneşin de yüzünü göstermesiyle yoğun ilgi gördü. Kayak merkezindeki otellerin doluluk oranı % 85 seviyesine çıktı. Kayak tutkunları, kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı Kartalkaya'da pistleri doldurdu. Güzel havayı fırsat bilen tatilciler, pistlerde kayak yapmanın tadını çıkardı. Telesiyejlerle pistlerin zirvesine çıkan tatilciler, zirveden aşağılara doğru kayak ve sowboard yaparak inmenin heyecanını yaşadı. Yoğunluk nedeniyle telesiyejlerin önünde zaman zaman kuyruklar da oluştu.

    Bolulular ise hafta sonu Gölköy mesire alanı ve Gölcük Tabiat Parkını tercih etti. Birçok Bolulunun aileleri ile birlikte kar üstünde mangal yaptığı gözlenen Gölköy ve Gölcük’te de tarihi bir yoğunluk yaşandı.

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