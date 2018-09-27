Haber: Aysun BEYKOZ

İller bazında yapılan sıralamada Bolu bazı büyükşehirleri de geride bırakarak 4.877.161 lira döner sermaye geliriyle 18’inci sırada yer aldı.

İZZET BAYSAL ABANT MTAL’NDEN BÜYÜK BAŞARI

Bolu’muzun üretim lokomotifi, başarılarıyla adından sıkça söz ettiren, ulusal ve uluslararası yarışmalarda topladıkları ödüllerle markalaşmış İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2.578.367 liralık döner sermaye geliriyle Türkiye genelinde en çok üretim yapan 12’nci okul oldu.