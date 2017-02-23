Haber: BMA

Abant Milli Parkı koruma alanı sınırları içerisinde kaldığından dolayı yıllardır yaylacılık faaliyetleri yapamayan Samat, Örencik, Pelitözü ve Sarıyer Yayla sakinlerine müjde veren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu Beyle yaptığımız görüşmeler ve konunun takipçisi olmamız sonucunda, yıllardır kangren hale gelen bu sorun çözüldü. Milli Parkların koruma alanı haritası güncellendi ve Samat, Örencik, Pelitözü ve Sarıyer Yaylalarımız koruma alanı dışına çıkarıldı. Bu sorunda böylelikle çözüme kavuşmuş oldu" dedi.

Koruma alanı haritası güncellendi

Koruma alanı kalması nedeniyle yayla sakinlerinin dededen kalma eski evlerine tadilat yapma gibi en doğal ihtiyaçlarının bile Milli Parklar mevzuatına takıldığını, ayrıca göl kenarındaki bu yaylalarda yöresel ürünler başta olmak üzere bir bardak bile çayı vatandaşların gelen turistlere satamadığına dikkat çeken Doğanay; "Abant Gölü etrafında bulunan; Örencik Yaylası'nda 92, Samat Yaylası'nda 110, Sarıyer Yaylası'nda 25 ve Pelitözü Yaylası'nda 28 olmak üzere bu köylerimize ait toplam 235 yayla evi burada bulunuyor. Fakat Milli Parkların mevzuatı gereği bu evlerin bir çoğu mühürlenmiş, 70'den fazlası da mahkemelik durumdaydı. Kış ayında yaylalarındaki meralarda kızaklarla gelen turistlere kayak yaptırmaları, çay satmaları, yöresel ürünler tezgahı açmaları her şey yasaktı. Bu sorun ise; bu yaylalarımızın Abant Milli Parkı koruma alanı sınırları içerisinde kalmasından kaynaklıydı. Biz bu konuyu Milletvekillerimizle beraber Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu Beyle