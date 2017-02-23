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23 Şubat 2017 Perşembe
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    • Abant sorununa Doğanay'dan müjde

    Abant Gölü etrafından yaylaları bulunan ve bu alanın Abant Milli Parkı koruma alanı sınırları içerisinde kalması nedeniyle Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile sık sık karşı ve hukuksal olarak bir çok davanın sürdüğü Samat, Örencik, Pelitözü ve Sarıyer Yayla sakinlerine müjde veren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, bu sorunun çözüldüğünü söyledi.

    23 Şubat 2017 Perşembe 10:38
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    Abant sorununa Doğanay'dan müjde
    Haber: BMA
    Abant Milli Parkı koruma alanı sınırları içerisinde kaldığından dolayı yıllardır yaylacılık faaliyetleri yapamayan Samat, Örencik, Pelitözü ve Sarıyer Yayla sakinlerine müjde veren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu Beyle yaptığımız görüşmeler ve konunun takipçisi olmamız sonucunda, yıllardır kangren hale gelen bu sorun çözüldü. Milli Parkların koruma alanı haritası güncellendi ve Samat, Örencik, Pelitözü ve Sarıyer Yaylalarımız koruma alanı dışına çıkarıldı. Bu sorunda böylelikle çözüme kavuşmuş oldu" dedi.
    Koruma alanı haritası güncellendi
    Koruma alanı kalması nedeniyle yayla sakinlerinin dededen kalma eski evlerine tadilat yapma gibi en doğal ihtiyaçlarının bile Milli Parklar mevzuatına takıldığını, ayrıca göl kenarındaki bu yaylalarda yöresel ürünler başta olmak üzere bir bardak bile çayı vatandaşların gelen turistlere satamadığına dikkat çeken Doğanay; "Abant Gölü etrafında bulunan; Örencik Yaylası'nda 92, Samat Yaylası'nda 110, Sarıyer Yaylası'nda 25 ve Pelitözü Yaylası'nda 28 olmak üzere bu köylerimize ait toplam 235 yayla evi burada bulunuyor. Fakat Milli Parkların mevzuatı gereği bu evlerin bir çoğu mühürlenmiş, 70'den fazlası da mahkemelik durumdaydı. Kış ayında yaylalarındaki meralarda kızaklarla gelen turistlere kayak yaptırmaları, çay satmaları, yöresel ürünler tezgahı açmaları her şey yasaktı. Bu sorun ise; bu yaylalarımızın Abant Milli Parkı koruma alanı sınırları içerisinde kalmasından kaynaklıydı. Biz bu konuyu Milletvekillerimizle beraber Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu Beyle
    görüştük ve konunun takipçisi olmamız sonucunda, yıllardır kangren hale gelen bu sorun çözüldü. Milli Parkların koruma alanı haritası güncellendi ve Samat, Örencik, Pelitözü ve Sarıyer Yaylalarımız koruma alanı dışına çıkarıldı. Bu düzenleme bahse konu yaylalarda yaşayan vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacak. Düne kadar bir çivi bile çakamadıkları yayla evlerinde geliştirecekleri projelerle pansiyonculuk bile yapabilecekler. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bolumuz için çok önemli olan bu sorunu sağ olsunlar çözmüş oldular" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Abant, Gölü, Etrafından, Yaylaları, Bulunan

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