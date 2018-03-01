Şantaj ve tehdit ederek para topladığı iddialarıyla halen tutuklu bulunan Mehmet Altun ve Program Yorumcusu İmdat Aslan’ın Abant TV’de birlikte yaptıkları Abant Objektif Programın da daha evvel Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve avukatını “yargı kararı olmadan” suçladığı ve yine Belediye Başkanının avukatı hakkında argo kelime kullandığı gerekçesiyle ayrı ayrı iki defa 15.000-TL. ceza kesilen Abant TV.ye 3. defa da “Yayın Durdurma” cezası verildi ve bir ihlalin daha tespiti halinde lisansın iptal edileceği belirtildi.

RTÜK Üst Kurulu’nun 2018/1 No.lu toplantısının 18.kararında: “İhlale konu yayında, program boyunca bolu belediye başkanı ve avukatı olmak üzere, cumhuriyet başsavcısı ile savcılık çalışanlarının birtakım iddialarla suçlandığı, kamuoyunun yargıya ve devletin diğer kurumlarına güvenini sarsacak yayınlara yer verildiği, toplum nezdinde suç ve suçlu ile mücadelede etkin davranılmadığı algısı yaratılarak kamu görevlileriile kurumların suçlandığının ve 6112sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinin ihlal edildiğinin sabit olduğu belirtilmiştir.

3.kez ceza verilen Abant TV’de yayımlanan program hakkında RTÜK tarafından şikayetin incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.