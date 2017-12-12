Haber: Semih BAYKAL

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Trabzonsporlular Topluluğu(Abant UNİ-TS) ve çevre illerdeki Üniversiteli Trabzonsporlular Toplulukları tarafından geçtiğimiz Pazar 8. Geleneksel Hamsi Festivali etkinliği binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ancak Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği’nin aynı gün Abant’ta yaptığı etkinlik sonrası bazı basın/medya kuruluşlarında çıkan haberlerde etkinliğin sanki üniversitelilerle birlikte yapılmış gibi gösterilmesi ve ilk defa düzenlenmesine rağmen Üniversiteli Trabzonsporluların yaptığı etkinlik ile bağdaştırılarak 8. Hamsi Festivali diye yazılması Abant UNİ-TS üyesi öğrencilerin büyük tepkisini çekti. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Abant UNİ-TS tepkisini dile getirerek şu ifadelere yer verdi: “Her sene olduğu gibi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Trabzonsporlular Topluluğu(Abant UNİ-TS) ve çevre illerde bulunan üniversitelerin UNİ-TS toplulukları ile birlikte bu yıl da 10 Aralık Pazar günü 8. Geleneksel Abant Hamsi Festivali etkinliğimizi gerçekleştirdik. Ancak ne yazık ki üniversiteli kardeşlerimizin emeklerini hiçe sayan bir propagandaya şahit olduk. Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nin, her sene büyük emekler vererek yaptığımız Abant Hamsi Festivali'ni ortaklaşa yapma teklifini geri çevirmemize rağmen, dernek bizimle aynı gün ve saatte Abant'ta kendileri için ‘ilk kez’ olan bir hamsi festivali düzenlediler. Ve ne yazık ki öğrenciler olarak bugüne kadar düzenlediğimiz organizasyonlarımızda bulunmayan Bolu protokolünü de kendi etkinliklerine propaganda aracı olarak kullandılar. Belirttiğimiz derneğin düzenlediği ve bizimle alakası olmayan ‘1. Hamsi Etkinliği'ne’ Bolu Valisi Aydın Baruş ve Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da katılarak bu oyuna bilerek veya bilmeyerek alet oldular. Yine, ne yazık ki basın/medya kuruluşları da bizimle ilgisi bulunmayan bu derneğin organizasyonunu, bizim düzenlediğimiz 8. Hamsi Festivali ile bağdaştırarak ve ortaklaşa yapmışız gibi yazarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmiştir.

BİZLERİ ZİYADESİYLE ÜZMÜŞTÜR

Bizler Abant UNİ-TS olarak, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler olarak, Tabiatın Kalbi Bolu'muzu gittiğimiz şehirlerde layıkıyla tanıtmakta ve Abant Hamsi Festivali organizasyonu ile de Bolu'muzun önemli bir tabiat güzelliğini çevre illerde okuyan Üniversiteli Trabzonsporlular olmak üzere tüm Türkiye'ye tanıtıyoruz. Ancak bizlerin bu yararlı organizasyonu yapmasına kayıtsız kalan kamu kurum ve kuruluşların siyasi oyun peşinde olan bu ve benzeri derneklerin propagandalarına katılması bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Abant UNİ-TS olarak 8. Geleneksel Abant Hamsi Festivali'ni duyurmak için Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne(AİBÜ) dilekçe yazdık ve üniversitemiz fakültelerinde standlar açarak bu güzel etkinliği öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm AİBÜ idari/akademik personeline duyurduk. Yani bu yıl 8'incisini düzenlediğimiz festival, tamamen bir öğrenci emeği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının, bazı basın ve medya kanallarının bu durumu göremeyip birtakım kişilerin ağına düşmesi ise bu emeğin hiçe sayılmasıdır. Ve bu durum Üniversiteli Trabzonsporlular olarak tüm camiamızın tepkisine yol açmıştır. Temennimiz odur ki, bu ve benzeri hataların bir daha tekrarlanmaması, ilgili kişi ve kurumların katıldıkları etkinliklere daha dikkat etmesidir.” Yapılan etkinlik sonrası Bolu Belediyesi resmi Facebook sayfasında da “Başkan Yılmaz Kuzey Yıldızı Trabzonspor Derneği’nin düzenlediği Abant Hamsi Festivaline katıldı” başlığı ile bir video yayınlanması tepkinin daha da artmasına sebep oldu. Öğrenciler yapılan paylaşımın altına yaptıkları yorumlarda Bolu Valiliği ve Bolu Belediyesi’nin birimlerinin AİBÜ’de okuyan öğrencilerin yaptığı etkinliklerden bihaber olmasından yakındılar. 8 yıldır yaptıkları festivali ve öğrencileri emeklerini hiçe sayıp birtakım kişilerin öğrencilerin emeğini sabote etmesine alkış tutulduğunu dile getiren öğrenciler ayrıca Bolu Belediyesi’nden emeğe saygı göstermelerini istedi. Gelen tepkiler sonrası Bolu Belediyesi sayfasından herhangi bir öğrenciye cevap verilmezken paylaşımın başlığı “Başkan Yılmaz, Abant hamsi festivaline katıldı” diye değiştirildi.