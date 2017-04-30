Haber: Kasım Şahin

Bu gösterilerin ilkinin adresi Abant İlkokulu oldu. Veli ve öğretmenlerin de ilgiyle izlediği gösteride özellikle 1.sınıf öğrencilerinin müzik eşliğindeki şovu izleyenleri büyülemeye yetti. Küçük çocukların oldukça şık görüntüleri tam not aldı. Etkinliklerden bir diğeri ise Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda gerçekleşti. Burada yapılan gösteriler de izleyenlerden tam not alırken, minik öğrencilerin bayram coşkusu görülmeye değerdi. Giyilen Atatürk baskılı tişörtler son derece beğeni kazandı.