Abant ve Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu

Haber: Okay Özcan

Bolu'da aralıklarla etkili olan yağışın ardından Gölcük'te kar kalınlığı 10, Abant'ta 20 santimetreyi geçti. Beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkları, bir başka güzelliğe büründü. Hafta sonu tatili için Abant'a gelen tatilciler, yoğunluk nedeniyle araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Tabiat parkı girişinde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Abant'ta göl çevresinde yürüyüş yapan tatilciler, kar topu oynadı, poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı. Faytona binerek doğa gezisine de çıkan ziyaretçiler, kar üzerinde piknik yaptı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda da ziyaretçiler, tatillerinin keyfini göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak, fotoğraf çektirerek çıkardı.