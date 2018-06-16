Haber: Kasım ŞAHİN

Özellikle yaz aylarında tabiat merkezlerine yapılan ziyaretlerin en çoğu Türkiye genelinde Abant, Yedigöller ve Gölcük, yerli ve yabancı vatandaşların en çok tercih ettikleri tabiat merkezlerinin başında geliyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının bitimiyle birlikte bir çok vatandaş deniz sahillerini tercih ederken, hem piknik hem de günün yorgunluğunu mangal ve semaverde çay yapıp içerek, stres atmak için tabiat merkezlerimizi ziyaret etmesi bekleniyor.

Bayram tatillerini ilimizde geçirecek ve günü birlik otobüs ve özel arabalarla Bolu’ya gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin Abant, Yedigöller ile Gölcük’te zaman geçirmesi nedeniyle, şimdiden yetkililer çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Bu bayram üç tabiat alanlarında rekor kırılması bekleniyor. Üç tabiat merkezinin jandarma bölgesinde olması nedeniyle, Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Asayiş ekipleri de bölgede gece gündüz görev yapacaklar.