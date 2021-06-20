Abant yolunda feci kaza: 9 yaralı

Haber: Okay Özcan

Bolu’da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 9 kişi yaralandı.Beyza A. İdaresindeki 06 BZ 3763 plakalı otomobil, Abant kara yolu Ömerler köyü mevkiinde Murat C. Yönetimindeki 34 CDJ 437 plakalı otomobille çarpıştı.Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan biri çocuk 7 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.